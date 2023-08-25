Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8 yıl sonra gelen şampiyonluk

Yayınlanma: 25.08.2023 - 00:56

Güncelleme: 25.08.2023 - 00:56

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altıncı günü tamamlandı.

Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun altıncı gününde kadınlarda 200 metrenin yarı finali, çekiç atma, 100 ve 400 metre engellinin finalleri, erkeklerde 5 bin metrenin elemeleri, 200 ve 800 metrenin yarı finali, uzun atlama ile 400 metrenin finalleri yapıldı.

Kadınlar 100 metre engellide Danielle Williams, 12.43'le bu sezon en iyi derecesini yaparak altın madalya kazandı. Williams, 8 yıl aradan sonra ikinci dünya şampiyonluğunu Budapeşte'de kazandı.

Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn, 12.44'le ikinci, ABD'li Kendra Harrison 12.46'yla üçüncü oldu.

Kadınlar 400 metre engellide Hollandalı Femke Bol, 51.70'le dünya şampiyonasında ilk kez altın madalya kazandı.

Kadınlar çekiç atmada son dünya şampiyonasında ikinci olan Kanadalı Camryn Rogers, 77.22'lik derecesiyle altın madalya elde ederken, ABD'li Janee Kassanavoid 76.36'yla gümüş, bir başka ABD'li DeAnna Price, 75.41'le bronz madalya kazandı.

Jamaikalı Antonio Watson, dünya şampiyonasında ilk madalyasını Budapeşte'de kazandı

Erkekler 400 metrede Jamaikalı Antonio Watson 44.22'lik derecesiyle şampiyon olurken, dünya şampiyonasında ilk madalyayı boynuna taktı.

Aynı disiplinde Büyük Britanyalı Matthew Hudson-Smith, 44.31'le ikinci, ABD'li Quincy Hall 44.37'yle üçüncü oldu.

Erkekler uzun atlamada son olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Miltiadis Tentoglou, 8.52'lik derecesiyle bu sezon en iyi atlayışını yaparak altın madalya kazandı. Tentoglou, Budapeşte'de ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Jamaikalı Wayne Pinnock 8.50'yle ikinci, vatandaşı Tajay Gayle de 8.27'yle derecesiyle üçüncü oldu.

Madalya sıralamasında ABD önde

Organizasyonun altıncı günü tamamlanırken ABD, 7 altın, 6 gümüş, 6 bronz toplam 19 madalyayla ilk sırada yer alıyor.

4 altın madalyayla İspanya ikinci, 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz toplam 8 madalyayla Jamaika üçüncü sırada bulunuyor.