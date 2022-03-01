Dünya Gençler Şampiyonası'na Rusya engeli

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle Rus kenti Kazan'da düzenlenecek olan turnuvayla ilgill yaptırım kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2022 Salı, 14:56
Dünya Gençler Şampiyonası'na Rusya engeli
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Uluslararası Yüzme Federasyonu, Kazan'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Gençler Şampiyonası'nın düzenlenmeyeceğini duyurdu.

FINA'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan olayların endişeye neden olduğu belirtilerek, 23-28 Ağustos tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde 8'incisi düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nın iptal edildiği kaydedildi.

NİŞAN GERİ ALINDI

Organizasyonlarda, Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız olarak mücadele edebileceği, bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2014 yılında verilen FINA Nişanı'nın da geri alındığı aktarıldı.


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