Disney, Warner Bros ve Sony, Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu
Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden Ukrayna işgali, tüm dünyanın gündeminde. Sadece ülkeler değil aynı zamanda teknoloji devleri de Rusya’ya tepkilerini gösterirken bir hamle de sinema endüstrisinden geldi. Disney, Sony ve Warner Bros, Ukrayna işgali üzerine Rusya'da film gösterimlerini durdurduklarını açıkladı.
Warner Bros, Disney ve Sony Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Rusya'da film gösterimlerini durdurdu. BBC'nin haberine göre, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri, The Batman, Turning Red ve Morbius gibi filmlerin Rusya'da vizyona girişlerini iptal etti.
Bir Warner Bros yetkilisi, "Ukrayna'daki insani kriz dolayısıyla, WarnerMedia uzun metrajlı filmi The Batman'in Rusya'da gösterimini duraklatıyor" ifadesini kullandı.
DISNEY'DEN AÇIKLAMA
Disney'den yapılan açıklamada da "Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önüne alındığında, filmlerin Rusya'daki sinemalarda gösterimini durduruyoruz" ifadesine yer verildi. Pixar animasyon filmi Turning Red'in Rusya'daki vizyon tarihini erteleyen yapım şirketi, "mültecilere acil yardım ve diğer insani yardım" sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağını bildirdi.
Sony de Marvel uyarlaması Morbius'un Rusya'daki gösterimini durdurdu.
Konuyla ilgili bir şirket sözcüsü, Ukrayna'da devam eden savaş ve bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani krizi göz önünde bulundurarak Rusya'da planlanan gösterimlerini durduracaklarını belirtti.
NETFLIX, TWITTER VE FACEBOOK'DAN ERİŞİM SINIRLAMASI
Öte yandan çevrim içi yayın platformu Netflix, Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bir Netflix yetkilisi, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok" açıklamasında bulundu.
Twitter ve Facebook da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında "yanlış bilgi yaymakla suçlanan Kremlin destekli haber kaynaklarının varlığını sınırlamak" için harekete geçti.
Facebook'un sahibi Meta şirketi, Avrupa Birliği'nde medya kuruluşları RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağını bildirirken, Twitter da Rus devletiyle bağlantılı medya bağlantısı paylaşılan mesajlara uyarı ekleyeceğini duyurdu.
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