Elina Svitolina'dan Rusya tepkisi
Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, ilk turda Rus Anastasia Potapova ile eşleşince Monterrey Turnuvası'ndan çekildi.
Wimbledon ve ABD Açık'ta 2019 yılında yarı final oynayan 27 yaşındaki Svitolina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hiçbir Rus ve Belarus sporcuyla maça çıkmayacağını belirtti.
Svitolina, Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edeceği Monterrey Turnuvası'nda Rus Potapova ile eşleşince turnuvadan çekildiğini duyurdu.
Ukraynalı sporcu, tenisin çatı kuruluşları ATP, WTA ve ITF'ten, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus ve Belarus sporcularının tarafsız olarak organizasyonlara alınması çağrısına uymasını istedi.
IOC, düzenlediği toplantının ardından, "Rus veya Belarus vatandaşları, ister bireysel ister takımca sadece tarafsız sporcular ya da tarafsız takımlar olarak yarışmalara kabul edilmelidir. Yarışmalarda da bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmamalıdır" tavsiyesinde bulunmuştu.
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