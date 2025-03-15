Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nda finalde yarışacak sporcular belli oldu
Kayseri’nin zirvesinde yer alan Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte bugün sıralama turları gerçekleştirildi.
Dev şampiyonada yarın gerçekleştirilecek final yarışlarında yer alacak sporcular belirlendi.
8 ÜLKEDEN 29 SPORCU START ALDI
Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra İsveç, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, Norveç, Slovakya’dan 20’si erkek, 9’u kadın olmak üzere toplamda 29 kar motosikleti sporcusu start aldı.
GALİP ALP BAYSAN ZAMANA TAKILDI
Şampiyonada yer alan Türk sporcu Galip Alp Baysan, organizasyona veda etti. Zaman barajını aşamayan Galip Alp Baysan, yarınki final etabında mücadele edemeyecek. Öte yandan şampiyonada yer alan İsveçli sporcu Lammi Mika, Slovakyalı sporcu Balcierak Mario ile Fransız sporcu Schillaci Joey de elendi.
Yarın şu sporcular final mücadelesi verecek:
Erkekler: Elias Ishoel (Norveç), Topi Rinne (Finlandiya), Mille Anderson (İsveç), Juuso Ylipahkla (Finlandiya), Jesse Kirchemeyer (ABD), Linus Aberg (İsveç), Tore Gustavson (Norveç), Michele Donazzan (İtalya), Aki Pihlaja (Finlanya), Martin Johansson (İsveç), Aleksi Juntunen (Finlandiya), Robert Lunden (Norveç), Hakon Berge (Norveç), Ole-Herman Sjogren (Norveç), Kristoffer Holm (Norveç), Marco Galli (İtalya).
Kadınlar: Tilde Karelius (İsveç), Wilma Jonsson (İsveç), Elise Jonsson (İsveç),
Emma Laammanen (Finlandiya), Matide Hansson (İsveç),Saga Forsell (Finlandiya),
Samantha Gillieron (İsviçre), Victoria Laine (Finlandiya), Kelly Collier (ABD).
PADDOCK SHOW DÜZENLENDİ
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nda (SNX Türkiye) ilk günün ardından Paddock Show gerçekleştirildi. Seremonide, organizasyonda yer alan sporcular tanıtıldı.
Türkiye’ye ve Erciyes’e gelerek bu önemli şampiyonada yer aldıklarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren yarışçılar, parkurdan ve organizasyondan memnun kaldıklarını söylediler.
DÜNYA ÇAPINDA YAYINLANACAK
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın (SNX Türkiye) bu yıl TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması amaçlanıyor. Organizasyon ülkemizde ise TRT Spor, D-Smart Spor ve Sportstv’den canlı yayınlanacak.
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