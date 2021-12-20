Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet'ten büyük başarı
Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank, İtalyan temsilcisi Imoco Volley'i 3-2 yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Opet ise, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.
Türkiye’nin ev sahipliğinde, dünyanın en iyi 6 takımının yer aldığı Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupayı kazanan belli oldu.
Ankara Spor Salonu’nda oynanan dev organizasyonun finalinde temsilcimiz VakıfBank, son şampiyon İtalyan temsilcisi Imoco Volley'le karşılaştı.
Tie-break setine giden mücadelenin galibi, 3-2'lik skorla VakıfBank oldu. İlk sette üstün bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, 25-15 ile üstünlüğü yakaladı.
İkinci sette toparlanan Imoco Volley, bu bölümü 25-22 ile geçerek durumu 1-1'e getirdi. Takip eden iki sette de aynı skor ortaya çıkarken, üçüncü seti VakıfBank, dördüncü seti Imoco Volley kazandı ve mücadelede final setine gidildi. Son bölümde harika bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, seti 15-7, maçı da 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
Daha önce 2013, 2017 ve 2018 yıllarında bu kupayı müzesine götüren VakıfBank,4. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.
FENERBAHÇE OPET'TEN 3'ÜNCÜLÜK
2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası 3’üncülük maçında diğer temsilcimiz Fenerbahçe Opet ise, Minas Tenis Clube'ü 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Fenerbahçe Opet, ilk setteki üstünlüğünü korurken, ikinci sette 25-7’lik skorla Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı set skoruna imza attılar.
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