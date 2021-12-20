Rıdvan Dilmen: Guardiola gelse Fener'i şampiyon yapamaz, Trabzonspor şampiyon oldu
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından TRT Spor'da maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor şampiyon oldu. Guardiola gelse buradan Fener'i şampiyon yapamaz" dedi.
Süper Lig’in 17. haftasında oynanan ve 2-2 biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisini TRT Spor’da yorumlayan Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı. Şampiyonluk yarışını ve Fenerbahçe’nin durumunu değerlendiren Dilmen, ”Guardiola gelse buradan Fener’i şampiyon yapamaz” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe için şampiyonluk treninin kaçtığını belirten Dilmen, “Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının dışında hiç kimse üzülmedi. Oyuncular mutlu, teknik direktörler mutlu. Pereira zaten mutlu. Fırat Aydınus ve Trabzonspor taraftarı çok mutlu. Şampiyonluk baremi filan yok… Trabzonspor şampiyon oldu… Bu ligin dönme şansı yok. Guardiola gelse buradan Fener’i şampiyon yapamaz. Tren kaçtı. 3 büyükler transfer filan yapmasın. Yapacaksalar da gelecek sezon üzerine plan yapsınlar” sözlerine yer verdi.
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- 'Akaryakıta dev zam yolda' iddiası
- Habertürk yayınında skandal anlar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- İzzet Altınmeşe'nin acı günü
- 'Söyleseydim içerdeydim' deyip anlattı
- Caner Erkin gol attı, Volkan Demirel'e sarıldı