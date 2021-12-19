Fenerbahçe Opet'ten bronz madalya
Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, bronz madalya kazandı
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.
Maça iyi başlayan Fenerbahçe Opet, müsabakanın ilk teknik molasına 12-11 önde girdi. Servislerle etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de servisteki etkili oyunu sürdüren Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-4 önde girdi. Bu sette rakibine sadece 7 sayı imkanı veren Fenerbahçe Opet, ikinci seti 25-7 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Bu setteki skor, Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı seti olarak tarihe geçti.
Üçüncü sete daha iyi başlayan Minas, teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik mola sonrası file önünde etkili olan Fenerbahçe Opet, durumu 14-14'e getirdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen seti 28-26, maçı da 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, turnuvayı üçüncü tamamladı.
Organizasyonda 2010 yılında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, 2012'de üçüncü olmuştu.
Salon: Ankara
Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Puecher Adrea (İtalya)
Minas: Silva, Zalewski, Daher, Cuttino, Neriman Özsoy, De Oliveira (Nascimento, Oliveira, Souza, Henrique, Vicente, Gambotta)
Fenerbahçe Opet: Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Popovic, Buse Ünal (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 18-25, 7-25, 26-28
Süre: 66 dakika (23, 16, 27)
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- Habertürk yayınında skandal anlar
- 'Akaryakıta dev zam yolda' iddiası
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok
- MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek
- Sivilleri öldürüp saklamışlar
- Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi
- JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı
- AKP'de 'Nebati' rahatsızlığı