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Dünya Kupası açılış maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi?

Dünya Kupası açılış maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi?

10.06.2026 11:26:00
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Haber Merkezi
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Dünya Kupası açılış maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi?

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı ne zaman sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki, Dünya Kupası açılış maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi?
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Peki, Dünya Kupası açılış maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi?

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında turnuvanın açılış karşılaşması 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacaktır. Organizasyonun resmi açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika arasında gerçekleşecektir.

Karşılaşma, Meksika’nın başkenti Mexico City’de yer alan 83.000 kapasiteli Mexico City Stadyumu’nda yapılacaktır. Maçın başlama saati TSİ 22.00 olarak açıklanmıştır.

Bu karşılaşma, 2026 Dünya Kupası’nın hem başlangıç atmosferini hem de turnuva temposunu belirleyecek ilk resmi maç olarak programda yer almaktadır.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI HANGİSİ?

2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçı, fikstür planlamasına göre Meksika - Güney Afrika karşılaşmasıdır.

Turnuvanın açılış müsabakası:

Tarih: 11 Haziran 2026 Perşembe

Maç: Meksika - Güney Afrika

Stat: Mexico City Stadyumu

Saat: TSİ 22.00

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Meksika #Güney Afrika

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