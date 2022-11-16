Dünya Kupası tarihinin gol raporu
Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Laurent, son golünü ise Hırvat Mario Mandzukic kaydetti. Kupalarda gol atan en genç futbolcu Pele, en yaşlı oyuncu ise Roger Milla oldu.
Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız, son golünü ise Hırvat futbolcu attı.
Turnuvanın ilk golünü, 13 Temmuz 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'da oynanan maçta Fransız Lucien Laurent, Meksika'ya karşı kaydetti.
Son gol ise Rusya 2018'deki final maçında Hırvat Mario Mandzukic'ten geldi. Mandzukic'in Fransa'ya karşı attığı kupanın 2548. golü, takımının şampiyonluğu için yeterli olmadı.
Bu arada turnuvada 500. gol, 1958'de İskoç Bobby Collins'ten, 1000. gol 1978'de Hollandalı Rob Rensenbrink'ten, 1500. gol 1994'te Arjantinli Claudio Caniggia'dan, 2000. gol 2006'da İsveçli Marcus Allback'tan ve 2500. gol ise 2018'de Tunuslu Fakhreddine Ben Youssef'ten geldi.
Dünya Kupası'nda her biri organizasyonun kilometre taşı olan golleri atan futbolcular şöyle:
Gol Futbolcu Ülke Kupa
1 Lucien Laurent Fransa 1930
100 Angelo Schiavio İtalya 1934
200 Harry Andersson İsveç 1938
300 Chico Brezilya 1950
400 Max Morlock Almanya 1954
500 Bobby Collins İskoçya 1958
600 Drazan Jerkovic Yugoslavya 1962
700 Pak Seung-zin Kuzey Kore 1966
800 Gerd Müller Almanya 1970
900 Hector Yazalde Arjantin 1974
1000 Rob Rensenbrink Hollanda 1978
1100 Sergey Baltacha SSCB 1982
1200 Jean-Pierre Papin Fransa 1986
1300 Gary Lineker İngiltere 1986
1400 Johnny Ekström İsveç 1990
1500 Claudio Caniggia Arjantin 1994
1600 Pierre Issa (kendi kalesine) Güney Afrika 1998
1700 Slobodan Komljenovic Yugoslavya 1998
1800 Beto Portekiz 2002
1900 Christian Vieri İtalya 2002
2000 Marcus Allback İsveç 2006
2100 Javier Hernandez Meksika 2010
2200 Arjen Robben Hollanda 2010
2300 Jermaine Jones ABD 2014
2400 Luka Modric Hırvatistan 2018
2500 Fakhreddine Ben Youssef Tunus 2018
En yaşlı ve en genç golcüler
Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla, en genç oyuncu ise Brezilyalı Pele oldu.
Milla, 1994 ABD'de Rusya ile yapılan maçta golü attığında 42 yaş 39 günlüktü.
Finallerin en genç golcüsü Pele ise 1958'de henüz 17 yaşından 244 gün almışken Galler'e gol atmayı başarmıştı.
İlk hat-trick yapan futbolcu
Kupada ilk kez hat-trick yapan futbolcu, ABD'li Bert Patenaude oldu.
Patenaude, 1930 Uruguay'da Paraguay ile yapılan maçta 3 gol birden atarak tarihe geçti.
En hızlı hat-trick'i ise 1982'de El Salvador'a 7 dakikada (69, 72 ve 76) 3 gol atan Macar Laszlo Kiss yaptı.
Prosinecki 2 ülke adına da gol attı
Bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapan Robert Prosinecki, Dünya Kupası'nda iki ülke adına gol atmayı başaran tek futbolcu konumunda.
Prosinecki, 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1998'de de Hırvatistan formasıyla Jamaika'ya gol attı.
Kendi kalesine ilk gol atan
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan ilk futbolcu unvanı, İsviçreli Ernst Lötscher'e ait.
Lötscher, Almanya ile 1938'de oynadıkları maçta kupa tarihinin kendi kalesine atılan ilk golünü kaydetti.
İlk penaltı golü Rosas'tan
Kupa tarihinde ilk penaltı golünü, Meksikalı futbolcu Manuel Rosas attı.
Rosas, tarihi penaltı golünü, 1930 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında filelere gönderdi.
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