Dünya sıralamasında 67. basamağa yükseldi: Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru

20.04.2026 15:06:00
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA dünya sıralamasında 67. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) dünya sıralamasında 67. basamağa yükselerek kariyer rekorunu kırdı.

Daha önce 20 Ekim 2025’te 69. sıraya kadar yükselen 23 yaşındaki sporcu, bu derecesini geride bırakarak en yüksek sıralamasına ulaştı.

STUTTGART'TA KARİYER GALİBİYETİNİ ALDI

Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix ana tablosuna elemelerden katıldı. 23 yaşındaki milli sporcu, elemelerde Victoria Pohle ve Anna-Lena Friedsam’ı iki sette geçerek ana tabloya yükseldi.

İlk turda dünya 8 numarası Jasmine Paolini’yi iki sette mağlup eden Zeynep, sıralama açısından kariyerinin en büyük galibiyetine imza atmayı başarmıştı.

Milli raket ikinci turda dünya 25 numarası Leylah Fernandez'e karar setinde mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'in ilk turunda karşılaştığı İtalyan raket Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'nin son 16 turunda karşılaştığı Kanadalı raket Leylah Fernandez'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda karşılaştığı İsviçreli raket Belinda Bencic'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.