Zeynep Sönmez Almanya'da bir ilki başardı!

15.04.2026 16:11:00
Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'in ilk turunda karşılaştığı İtalyan raket Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'inde dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada, Zeynep Sönmez büyük bir başarıya imza attı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Milli sporcu, kariyerinde ilk defa dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi yenme başarısı gösterdi.

Paolini karşısında iyi bir performans sergileyen dünya 79 numarası Zeynep, 6-2'lik setlerle güçlü rakibini 2-0 mağlup etti.

Milli sporcu, ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak.

