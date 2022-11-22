Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 madalya kazanan Türk Milli Takımı yurda döndü

22 Kasım 2022 Salı, 14:03

Türkiye Tekvando Federasyonu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda milli kafile için karşılama organizasyonu düzenledi. Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan kafilede federasyon yöneticilerinin yanı sıra sporcuların aileleri yer aldı.

Federasyon Başkanı Metin Şahin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan veren daha önceki organizasyonlarda elde ettikleri başarılı sonuçlara 2 madalya daha eklediklerini belirterek, "İki madalya alarak başarı yolunda devamını getirdik. Madalya kazanan kardeşlerimizi özellikle kutluyorum." dedi.

Dünya Şampiyonası'nın çok zor geçtiğini, 100'ün üzerinde ülkeden sporcunun mücadele verdiğini aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Burası bizim için başarının istasyonuydu. 2024 Paris Olimpiyatları'na her şampiyonada alınan puanlarla ulaşıyorsunuz. Şu anda 6 sporcumuz potanın içinde. Bir öncesinde 4 sporcumuzla katıldık. Hedefimiz bir yükseğe çıkmaktı, 2020 Tokyo'nun daha ilerisine gitmekti. Bunu başarma yolunda, teknik heyetimizle beraber yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 2023 bizim için çok önemli. Arkamızda bir grand prix daha var. Önemli olan istikrardır, başarının devamıdır. Burada da hem olimpiyatlarda derece yapmış bir sporcumuz, hem 5. olmuş bir sporcumuz başarı göstererek 'devamlıyız, geliyoruz' dediler."

Rukiye Yıldırım:"Hedef 2024 Paris'te ülkemize altın madalya getirmek"

46 kiloda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, 2024 Paris Olimpiyatları için mücadele verdiklerini belirterek, "2020 Tokyo'da madalyayı kaçırmış ve beşinci olmuştum. Hedef 2024 Paris'te ülkemize altın madalya getirmek. Zorlu antrenmanlarımız, yarışmalarımız oluyor. Madalyaların her bir yerinde çok büyük emeğimiz ve terimiz var. Olimpiyatlarda madalyalar getirerek ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatice Kübra İlgün: "En iyi şekilde ülkemizi bayrağımızı temsil ettik

Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya alan Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazandığını anımsatarak, "Bu yıl Avrupa şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, İslam Oyunları ikinciliği ve dünya üçüncülüğü aldım. Yoğun geçen bir turnuva dönemimiz var. Elimizden geleni yaptık, tüm takım arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde ülkemizi bayrağımızı temsil ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.