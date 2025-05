Dünyaca ünlü yıldızlar Henry, Messi, Suarez ve Putellas bir araya geldi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:27

Güncelleme: 06.05.2025 - 14:27

UEFA Şampiyonlar Ligi (UCL) ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin (UWCL) resmi atıştırmalık ortağı olan dünyanın bir numaralı patates cipsi markası Ruffles, “Varsa Ruffles Maça Varız” kampanyasının üçüncü sezonunu başlattı. Ruffles bu yıl, futbol yıldızları Thierry Henry, Lionel Messi ve Luis Suárez ile birlikte Alexia Putellas'ı yeni marka elçisi olarak duyurdu. Kampanyaya katılım için şimdiye kadar görülmemiş, heyecan verici seçenekler hazırlayan Ruffles, futbolun devleriyle bağlantı kurmak için gerçek ve sanal fırsatlar sunacak. Bu fırsatlar arasında dünyanın dört bir yanındaki mekanlara “Ruffles Lights” tabelalarının yerleştirilmesi ve şanslı bir taraftar grubunun hesabının futbolun efsaneleri tarafından ödenmesi de yer alıyor.

Çankırı: Futbolun büyüsü daha da artacak

PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı, "Varsa Ruffles Maça Varız" kampanyasının üçüncü yılına girmesiyle ilgili olarak, "Ruffles, futbolseverlerin maç günlerini en keyifli hale getirmek için her zaman yanlarında... Bu yıl, Thierry Henry, Lionel Messi, Luis Suárez ve Alexia Putellas gibi efsane isimlerle taraftarlarımızı bir kez daha unutulmaz deneyimlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız, futbolun ve Ruffles’ın tadını birlikte çıkarmak ve yeni sürprizlerle taraftarlarımızı etkilemek. Futbolun büyüsü, Ruffles’la birlikte daha da artıyor" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Dört yıldız kampanyaya katıldıkları için mutlu

Kampanyaya bu sezon dahil olan Alexia Putellas, “Hayatım boyunca futbol hayranı oldum ve yakın arkadaşlarla iyi bir maç izlemek gibisi yok. Taraftarları şaşırtmak, bu sevinci ve futbol tutkusunu paylaşan Ruffles gibi bir markayla çalışmak benim için bir onurdu” dedi.

Ruffles ile taraftarların karşısına yeniden çıkmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Leo Messi yaptığı açıklamada, “Yeni bir ‘Varsa Ruffles Maça Varız’ kampanyasının parçası olmak harika bir deneyim çünkü Ruffles her zaman futbol izlemeyi daha da iyi bir deneyim haline getirmek için inanılmaz yollar buluyor. Futbol taraftarlarının ve Ruffles’ın her zaman her sürprize hazır olmasını seviyorum” ifadesini kullandı.

İkonik forvet, profesyonel antrenör ve spor yayıncısı Thierry Henry yaptığı açıklamada, “Varsa Ruffles Maça Varız kampanyasına geri dönmemi sağlayan şey taraftarlarla kurduğum bağ oldu. Çocukken babamla birlikte cips yiyerek maç izlerdik ve şimdi ben de bu geleneği aileme aktarıyorum. Bu etkinlikten aldığınız keyif, kiminle izlediğinize ve tabii ki izlerken Ruffles atıştırıp atıştırmadığınıza bağlı” dedi.

Luis Suárez ise büyük ses getiren kampanyayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Varsa Ruffles Maça Varız kampanyasını Miami'ye getirdiği için Ruffles’a minnettarım. Leo ile birlikte taraftarlarla maç izlerken neden Ruffles atıştırmaları gerektiğini gösterdiğimiz için mutluyum.”