Dünyanın en büyük sokak basketbolu turnuvası: Red Bull Half Court’ta kayıtlar başladı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:28

Güncelleme: 20.01.2025 - 11:28

Sokak basketbolu kültürünü yaşatmaya devam eden, Türkiye’nin en yüksek katılımcı sayısına sahip 3x3 basketbol turnuvası Red Bull Half Court’ta geri sayım başladı. Bu yıl 20 ülkede gerçekleşecek Red Bull Half Court’ta erkek ve kadın kategorilerinde ülke şampiyonu olan takımlar Kasım ayında Dubai’de gerçekleşecek olan Red Bull Half Court Dünya Finali’nde ülkemizi temsil edecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Etkinliğin global sponsorları olan FILA ve Spalding’in yanı sıra Sneaks Up ve Castrol’ün partnerlikleriyle gerçekleşecek olan Red Bull Half Court’a kayıtlar https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-half-court-2025 adresinden yapılabiliyor.

BASKETBOL VE BREAK DANS BİR ARADA

22 Şubat’ta eleme, 23 Şubat’ta ise final etabının gerçekleşeceği Red Bull Half Court, Dünyanın en prestijli breaking yarışması olarak kabul edilen Red Bull BC One ile aynı gün, DasDas Ataşehir’de gerçekleşecek.

KAZANMANIN ANAHTARI 21 SAYI

FIBA kurallarının geçerli olacağı Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakikalık süre ve 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan takım oyun süresi bitmeden maçın kazananı olabiliyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor ve uzatmada 2 sayı bulan takım maçı kazanıyor. Ayrıca bir takım 7 faul yapınca karşı takım 1+1 serbest atış hakkı kazanıyor.