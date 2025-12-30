Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakaryaspor'un yeni hocası resmen belli oldu!

30.12.2025 19:35:00
TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'nun getirildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktörünü açıkladı.

Yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

VANSPOR FK'DE GÖREV ALMIŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Hakan Kutlu!" denildi.

53 yaşındaki teknik direktör, son olarak Vanspor FK'de görev almış ve 9 Aralık 2025 tarihinde kulüpten ayrılmıştı.

