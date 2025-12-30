Sakaryaspor'un yeni hocası resmen belli oldu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktörünü açıkladı.
Yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
VANSPOR FK'DE GÖREV ALMIŞTI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Hakan Kutlu!" denildi.
53 yaşındaki teknik direktör, son olarak Vanspor FK'de görev almış ve 9 Aralık 2025 tarihinde kulüpten ayrılmıştı.