Duplantis, sırıkla atlama 11. kez dünya rekorunu kırdı
İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 6,27 metreye çıkararak kariyerinde 11. kez dünya rekorunu geliştirdi.
25 yaşındaki sporcu, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu kapsamında gerçekleştirilen All Star Perche turnuvasında yeni dünya rekorunu kırdı.
Olimpiyat ve dünya şampiyonu Duplantis, kariyerinde 11. kez dünya rekorunu geliştirirken, geçen ağustos ayında Polonya'da düzenlenen bir yarışmada kırdığı 6,26 metrelik rekorunu bir santimetre daha geliştirdi.
Duplantis, Paris 2024 Oyunları'nda üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu olurken dünya rekorunu 6,25 metreye çıkarmıştı.
Etiketler: #Armand Duplantis #isveç #dünya rekoru #Sırıkla atlama
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