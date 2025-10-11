Dursun Özbek: 'Dünya markası Galatasaray'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 12:38:00
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübünü kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "120 yıldır büyüyen ve dünya markası olan Galatasaray'ı daha yukarı taşımak için arkadaşlarımla elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 120. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, kutlama etkinliklerine her zaman olduğu gibi Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek başladıklarını belirterek, "Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Süleyman Seba'yı da ziyaret ettik. Bugün Galatasaray Kulübünün kuruluş yıl dönümü. Aynı zamanda bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Onlar bizim geleceğimizdeki annelerimiz. Toplumu yetiştiren ve büyüten bir kesim. Onların da günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Buradaki programdan sonra Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacaklarını aktaran Özbek, "120 yıldır büyüyen ve dünya markası olan Galatasaray'ı daha yukarı taşımak için arkadaşlarımla elimizden geleni yapıyoruz. Dün, bir anıt açılışı gerçekleştirdik. Başarı ile beraber Galatasaray'ı daha yukarı taşımak için çalışıyoruz. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz" diye konuştu.

