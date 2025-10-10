Yeni sözleşme sorusuna net cevap: Dursun Özbek, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz konusuna noktayı koydu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.10.2025 11:35:00
Güncellenme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'ye yeni sözleşme sorusuna da cevap verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'ye yeni sözleşme sorusuna cevap verdi. 

Dursun Özbek, Icardi ve Barış Alper konusunda net ifadeler kullandı.

Dursun Özbek'in Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi sorusuna verdiği cevap şöyle:

"Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle oynuyor.

Icardi'nin son senesi. Bize çok değerler katmış bir oyuncu. Bizim için çok önemli futbolcu. Yeni sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değildir. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği karardır."

"TFF KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için TFF'nin çalışma başlattığını duyurdu.

Dursun Özbek'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama aslında olayın fazla tartışılmasına gerek kalmadan aleniyet kazanmıştır. Tabi burada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tek tip sözleşmeyle ilgili ne kadar hassas olduğunu defalarca söyledi. Bunun da takipçisi olacağını belirtti. Konu sadece Türkiye çerçevesinde tartışılan bir konu değil. Özellikle bu tip uygulamaların FIFA nezdinde uygulamaları oluyor. İngiltere ve Fransa'da uygulanan müeyyideler de benzer olaylardan kaynaklanıyor. Değerli federasyon başkanımızın sözlerine baktığımızda konuyla ciddi şekilde ilgileneceklerini bekliyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Bundan sonrasını izleyeceğiz.

Konu sadece A takımı, B takımı ilgisi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içindeyiz. Şampiyonluk, kümede kalma yarışı, harcama limitleri... Onun için federasyonumuzun konuyla ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve öyle değerlendirmek lazım."

İlgili Konular: #dursun özbek #Barış Alper Yılmaz #Icardi

