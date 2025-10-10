Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dursun Özbek duyurdu: TFF, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için çalışma başlattı!

Dursun Özbek duyurdu: TFF, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için çalışma başlattı!

10.10.2025 11:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dursun Özbek duyurdu: TFF, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için çalışma başlattı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili çalışma başlattığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için TFF'nin çalışma başlattığını duyurdu.

Dursun Özbek'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama aslında olayın fazla tartışılmasına gerek kalmadan aleniyet kazanmıştır. Tabi burada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tek tip sözleşmeyle ilgili ne kadar hassas olduğunu defalarca söyledi. Bunun da takipçisi olacağını belirtti. Konu sadece Türkiye çerçevesinde tartışılan bir konu değil. Özellikle bu tip uygulamaların FIFA nezdinde uygulamaları oluyor. İngiltere ve Fransa'da uygulanan müeyyideler de benzer olaylardan kaynaklanıyor. Değerli federasyon başkanımızın sözlerine baktığımızda konuyla ciddi şekilde ilgileneceklerini bekliyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Bundan sonrasını izleyeceğiz.

Konu sadece A takımı, B takımı ilgisi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içindeyiz. Şampiyonluk, kümede kalma yarışı, harcama limitleri... Onun için federasyonumuzun konuyla ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve öyle değerlendirmek lazım."

İlgili Konular: #TFF #kerem aktürkoğlu #dursun özbek

İlgili Haberler

Bafetimbi Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na eleştiri! 'Seni besleyen eli vurma'
Bafetimbi Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na eleştiri! 'Seni besleyen eli vurma' Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından milli oyuncunun açıklamaları nedeniyle eleştiride bulundu.
FIFPro raporu yayımlandı: Kerem Aktürkoğlu ilk 5'te!
FIFPro raporu yayımlandı: Kerem Aktürkoğlu ilk 5'te! Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPro), 2024/2025 sezonunun "Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi" raporunu yayımladı. Rapora göre Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, en çok forma giyen futbolcular listesinde ilk 5'e girmeyi başardı.
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'Büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim'
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'Büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim' Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu hakkında bir açıklama yayınladı.