Dursun Özbek duyurdu: TFF, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için çalışma başlattı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için TFF'nin çalışma başlattığını duyurdu.

Dursun Özbek'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama aslında olayın fazla tartışılmasına gerek kalmadan aleniyet kazanmıştır. Tabi burada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tek tip sözleşmeyle ilgili ne kadar hassas olduğunu defalarca söyledi. Bunun da takipçisi olacağını belirtti. Konu sadece Türkiye çerçevesinde tartışılan bir konu değil. Özellikle bu tip uygulamaların FIFA nezdinde uygulamaları oluyor. İngiltere ve Fransa'da uygulanan müeyyideler de benzer olaylardan kaynaklanıyor. Değerli federasyon başkanımızın sözlerine baktığımızda konuyla ciddi şekilde ilgileneceklerini bekliyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Bundan sonrasını izleyeceğiz.

Konu sadece A takımı, B takımı ilgisi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içindeyiz. Şampiyonluk, kümede kalma yarışı, harcama limitleri... Onun için federasyonumuzun konuyla ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve öyle değerlendirmek lazım."