Bafetimbi Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na eleştiri! 'Seni besleyen eli vurma'

9.10.2025 22:02:00
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından milli oyuncunun açıklamaları nedeniyle eleştiride bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Galatasaray'la ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldırmıştı. Milli futbolcu, transferinin ilk gününde "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim" diyerek tepkileri üzerine çekmişti.

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bafetimbi Gomis, SporON Youtube kanalında katıldığı programda Kerem Aktürkoğlu'na eleştirilerde bulundu.

Fransız futbolcu, "Kerem Aktürkoğlu'nun söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızca'da bir söz vardır, 'Seni besleyen eli vurma' diye. Sizi alt liglerden alan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz" dedi.

Gomis sözlerine "Fatih Terim ve Okan Buruk onun gelişimlerine katkı sağladı. Bu geçiş daha iyi yapılabilirdi açıklama olarak" ifadeleriyle son verdi.

