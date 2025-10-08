FIFPro raporu yayımlandı: Kerem Aktürkoğlu ilk 5'te!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025 10:03:00
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPro), 2024/2025 sezonunun "Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi" raporunu yayımladı. Rapora göre Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, en çok forma giyen futbolcular listesinde ilk 5'e girmeyi başardı.

FIFPro'nun yayımladığı "Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi" raporunda, 2024/2025 sezonunda Avrupa'da en çok forma giyen oyuncular listesi açıklandı.

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, bu listede ilk 5'e girmeyi başardı.

26 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla lig ve kupada 40, Avrupa kupalarında 18 ve 1 hazırlık maçı olmak üzere 59 kez sahaya çıktı. Milli Takım'da da 10 maça çıkan Kerem, toplamda 69 karşılaşmada görev aldı.

LUKA MODRIC ZİRVEDE

Listenin ilk sırasında Real Madrid'in deneyimli yıldızı Luka Modric yer aldı. Hırvat futbolcu, kulübüyle 66 ve Milli Takımı'yla 10 olmak üzere toplam 76 maça çıkarak zirvede yer aldı. Onu, takım arkadaşı Federico Valverde, PSG'den Fabian Ruiz, Inter'den Alessandro Bastoni ve Kerem Aktürkoğlu izledi. 

Joshua Kimmich, Pedri, Joao Neves ve Desire Doue de Kerem ile aynı sayıda maç oynayan isimler arasında yer aldı. Türk futbolcu, bu sezona da yüksek tempoyla girerek Benfica ve Fenerbahçe formalarıyla 11, Milli Takım'da ise 2 karşılaşmada görev yaptı.

KADRO İSTATİSTİĞİNDE ARDA GÜLER ZİRVEDE 

Raporda ayrıca oyuncuların takımlarında maç kadrosuna alınma istatistikleri de değerlendirildi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 80 maçla bu kategoride zirvede yer aldı. Tottenham'dan Archie Gray ile birinciliği paylaşan Arda'yı, Modric, PSG'den Neves ve Inter'den Bastoni takip etti. 

