Dursun Özbek iftar yemeğinde konuştu! 'Algı yaratma peşindeler!'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 20:30

Güncelleme: 18.03.2025 - 20:30

Galatasaray camiası, GSYİAD'ın iftar yemeğinde bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, "25. şampiyonluğa giderken algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara hiç aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar. Hatırlatmak istiyorum ki tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi çıktığımız bu şampiyonluk yolundan döndüremeyecekler." dedi.

Özbek, "2017'de 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız' demiştim. O yolda yürüyoruz." sözlerini sarf etti.