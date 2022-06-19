Dursun Özbek James Rodriguez için harekete geçti
Galatasaray 30 yaşındaki yıldız oyuncu James Rodriguez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte transfer çalışmalarına başladı.
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez için yeniden harekete geçti. Yönetim oyuncunun istediği maaşta indirime gitmesi durumunda anlaşma zemini arayacak.
Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını belirtmişti.
ÖZBEK'TEN BAYRAM HEDİYESİ
Galatasaray Yönetimi, Kolombiyalı yıldızı transfer ederek taraftara bayram öncesi hediye vermek istiyor. Kolombiya Milli Takımı'nda 86 kez forma giyen Rodriguez 24 kez fileleri havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
14 MAÇTA 5 GOL 7 ASİST
Rodriguez, Al Rayyan'da 14 karşılaşmada forma giydi ve 5 gol ve 7 asist üretti. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray dışında Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors, İspanyol ekibi Valencia ve İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa da kadrosuna katmak istiyor.
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