Dursun Özbek: 'Rakibimiz bel altı sataşıyor'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tribün grubu Ultraslan'ın iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 21:09
Dursun Özbek: 'Rakibimiz bel altı sataşıyor'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tribün grubu Ultraslan'ın iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZ BEL ALTI SATAŞMALAR YAPIYOR"

Şampiyonluk yarışına dair açıklamalarda bulunan Özbek, şu ifadeleri kullandı;

"Hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Mayısın sonundaki bayramı da hep beraber zaten kutlayacağız. Bu sene geçmiş dönemlerdeki en zorlu şampiyonluk yarışını veriyoruz. Rakibimiz her türlü bel altı, her türlü sataşmaları yapıyor. Ama bizim bir duruşumuz var. Biz bu Galatasaray duruşundan vazgeçmeyeceğiz. Yapılan tahriklere rağmen dimdik ayakta ve itidalli olacağız. Bu tahriklere kapılmayalım, zaten mayısın sonundaki sonuç değişmeyecek. Önce vatanımızı, milletimizi düşünelim. Tahriklere kapılmayın, bu tahriklere cevap vermeyin."


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