Dursun Özbek, Sinan Boztepe ve Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 22:05
Dursun Özbek, Sinan Boztepe ve Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, Özbek'in kulüp sosyal medya hesabındaki paylaşımda yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle, Boztepe'nin de "Sportmenliğe aykırı hareketi" ile "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

Baki'nin ise kulüp sosyal medya hesabı ile internet sitesindeki beyanlarında yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in "Sportmenliğe aykırı hareketi" ve "Hakareti" nedenleriyle disipline gönderildiği bildirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün de çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Trendyol 1. Lig'den ise Altay, Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Manisa FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor'un da disipline gönderildiği ifade edildi.


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