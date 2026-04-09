Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dursun Özbek'ten şampiyonluk sonrası açıklama: 'Galatasaray için kupa mevsimi başladı'

9.04.2026 00:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası'nı müzesine götürmesinin ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynadığı İtalya ekibi Reale Mutua Fenera'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Müsabakanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk dolayı son derece memnun olduğunu söyleyen Özbek, "Son derece memnunum. Bugün 3 branşta da takımlarımız galip geldi. Voleybolda da CEV Kupası'nı aldık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Muhteşem taraftarımız vardı, tebrik ediyorum. Futbolda İzmir'de güzel bir netice aldık. Basketbolda da galip geldik" dedi.

"GALATASARAY İÇİN KUPA MEVSİMİ BAŞLADI"

Özbek, "Galatasaray için güzel bir gün. Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi başladı. Bu birinci kupamız. İnşallah devam edecek. Bildiğiniz gibi mayıslar Galatasaray'ındır. Kulübüm adına onlara teşekkür ediyorum. Daha bitireceğimiz bir, iki iş var. İnşallah sezonu kupalarla tamamlamayı düşünüyoruz. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. İnşallah yeni kupalara" diye konuştu.

Diğer branşlarda da çok iddialı olduklarını vurgulayan Başkan Özbek, "Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren diğer branşlarda da üzerine koyarak gideceğiz. Camiada bütünlüğümüz var. Camiada sevgi iklimimiz var. Bu kupalar onların neticesi. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlgili Konular: #galatasaray #dursun özbek #CEV Kupası

İlgili Haberler

