Galatasaray İzmir'den üç puanla dönüyor: Göztepe 1-3 Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 19. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Göztee, 50. dakikada Juan Santos ile farkı 1'e indirdi.

İzmir ekibi, Janderson ile 59. dakikada kaleye 1.5 metre uzaklıktan kaçırdığı fırsat ile beraberliği yakalayamadı.

Mario Lemina, 75. dakikada attığı kafa golüyle skoru belirledi.

ZİRVEDE FARK YENİDEN 4'E ÇIKTI

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla çıkan Galatasaray, puanını 67 yaptı, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile aradaki farkı 4'e çıkardı.

Ligde oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Göztepe, 46 puanda kaldı.

MIRCEA LUCESCU'DAN SONRA İLK

Galatasaray'a karşı üst üste 9. kez yenilen Göztepe, lig tarihinde ilk kez bir rakibine karşı böyle bir seri yaşadı.

Göztepe maçına dek çarşamba günü oynadığı son 5 lig maçını kazanamayan Galatasaray, en son Mircea Lucescu ile (3 Nisan 2002, 2-0 vs. Trabzonspor) çarşamba günü lig maçı kazanmıştı.

Galatasaray, ligin gelecek haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay Gündoğan, Lemina, Leroy Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper.

Karşılaşmadan önemli anlar | Göztepe 1-3 Galatasaray

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

90' SARI KART | Galatasaray'da Barış Alper sarı kart gördü.

85' Galatasaray'da Sane ile Sallai oyundan çıkarken Icardi ve Kaan Ayhan dahil oldu.

79' Göztepe'de ise Janderson ile Dennis yerini Jeferson ve Kraslev'e bıraktı.

79' Galatasaray'da İlkay oyundan çıkarken Torreira dahil oldu.

75' Sara'nın kullandığı kornerde Lemina düzgün bir kafa vuruşu ile skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

75' GOL | Lemina'nın golü ile fark yeniden ikiye çıktı.

73' Göztepe'de Antunes, Efkan'ın yerine oyuna dahil oldu.

68' Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı frikikte top, kale direğinin dibinden auta çıktı.

67' Davinson Sanchez'in Efkan'a yaptığı faul ile Göztepe tehlikeli sayılacak bir noktadan frikik kazandı.

62' Galatasaray'da Eren ile Asprilla oyundan çıkarken Jakobs ile Sara oyuna dahil oldu.

59' Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanatta koşu yapan Juan'a pasını aktardı. Juan dar açıda topu altı pastaki Heliton'a gönderdi. Heliton 1.5 metreden topu boş ağlara gönderemedi, top auta çıktı.

56' Miroshi'nin sol kanttan içeriye doldurduğu topu Eren Elmalı kfa ile karşıladı. Dönen topta bu kez Miroshi sağ taraftan altı pasa doğru ortasını yaptı. Cherni yüksekten gelen bu topa iyi sıçradı ve kafa ile vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır bu pozisyonda gole izin vermedi.

50' Göztepe'nin organize atağında sol kanattan altı pas içine doğru açılan ortaya Juan çok iyi yükseldi ve durumu 2-1'e getirdi.

50' GOL | Juan'ın attığı gol ile Göztepe farkı bire indirdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

40' Uğurcan’ın uzun pasında topla buluşan Sallai’nin şutunu kaleci kornere çeldi.

31' Galatasaray orta sahadaki paslaşmalar ile atağa çıkarken Sane, ara pasıyla Sallai'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Sallai'nin şutu ise auta gitti.

19' Sallai’nin topuk pasında rakip ceza sahasında topla buluşan İlkay, dar açıdan aşırtma şutunu göndererek topu ağlarla buluşturdu.

19' GOL | İlkay'ın attığı gol ile Galatasaray farkı ikiye çıkardı.

18' Göztepe'de Arda Okan Kurtulan'ın sağ çaprazda kaleyi yokladı. Bu topta Uğurcan gole izin vermedi.

11' Leroy Sane'nin pası ile sol kanatta topla buluşan Sallai sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Dar açıdan kaleyi yoklayan Macar oyuncu Lis'i geçemedi. Dönen topta Asprilla kafa vuruşunu yaptı, top kaleye paralel şekilde auta çıktı. Pozisyon sonunda Asprilla sakatlık geçirdi.

5' Galatasaray sol kanatta taç çizgisinin hemen yanında kazandığı serbest vuruşta topun başına Leroy Sane geldi. Alman oyuncunun ceza sahası altı pas içerisine doğru kestiği ortaya Barış Alper iyi yükseldi ve uzak direğe doğru kafa vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

5' GOL | Barış Alper'in golü ile Galatasaray öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.