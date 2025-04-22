Dursun Özbek'ten Fenerbahçe göndermesi! 'Eksik Kayserispor dediler...'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 18:33

Güncelleme: 22.04.2025 - 18:33

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Sezonun gidişatı hakkında konuşan Özbek, "Artık sonuna doğru geliyoruz, büyük bir final havasında... Herkesin büyük bir mücadelesi var. Ligin en stresli, yoğun haftalarına giriyoruz. Hedefimiz, iki kulvarda da başarıyı yakalamak." dedi.

Ligin son haftalarının çok zor olacağını vurgulayan Özbek, "Çok zorlu maçlar oynayacağız. Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Hepsi final havasında. Ben buradan taraftarlarıma, yönetime, oyuncularıma, teknik heyete, buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu 6 hafta, ligin en önemli haftaları. 3 puanlı ligde puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor, pazar günü bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor dediler, Fenerbahçe'den 1 puan aldı ve gitti." ifadelerini kullandı.

Taraftardan desteklerini beklediğini söyleyen Özbek, "Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklemeye devam etsin. Aynı konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Bütün arzum, iki kulvarda da kupayı kaldırmak." dedi.

2017 yılında 'F.Bahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız' sözü hatırlatılan Özbek,"5 puan önde olmamızın çok önemli olmadığını ifade ettim. Biz, hiçbir zaman şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Puan puana gibi mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız. Hiçbir şekilde rehavete düşmeden, üstün konsantrasyonla oynamamız gerekiyor." dedi.

Ligin devam ettiğini belirten Özbek, "Her maça final havasında çıkıyoruz, çıkmamız gerekiyor. Herkese bu mesajı vermek istiyorum. Lig devam ediyor, biten bir şey yok. Ligin en heyecanlı, seyredilebilir dönemine giriyoruz. Her takım bütün eforunu sarf ederek mücadele ediyor. Galatasaray olarak bütün çabamız ligde kalan 6 finali ve kupada kalan 2 finali aynı konsantrasyonla oynamak ve hedefe ulaşmak." ifadelerini kullandı.