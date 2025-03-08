Dursun Özbek’ten Kemerburgaz talimatı! 'Bana bir oda hazırlayın!'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, her an takımın yanında olmak için Kemerburgaz'da kendisine bir oda hazırlanması talimatı verdi.

Dursun Özbek’ten Kemerburgaz talimatı! 'Bana bir oda hazırlayın!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 11:55

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemdeki kötü gidişat üzerine dizginlerine eline aldı.

Sportif AŞ'deki karışıklık, transferdeki hatalar ve futbol takımının puan kayıpları sonrasında Özbek güçlü bir karar aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Okan Buruk ve futbolculara desteğini bizzat hissettirmek için Kemerburgaz'a taşınıyor. Özbek "Bana tesislerde bir oda hazırlayın" talimatı verdi.

Tedavi sürecinin sonuna gelen Özbek'in Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maça gitme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi. 


Etiketler: #galatasaray #dursun özbek #Kemerburgaz
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