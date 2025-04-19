Dursun Özbek'ten şampiyonluk için dev prim
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun kazanılması durumunda en az 7 milyon dolar dağıtacağını futbolcularına iletti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrumspor maçı öncesi şampiyonluk primini açıkladı.
Futbolcular ile Kemerburgaz'da bir toplantı yapan Dursun Özbek, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için futbolculara ve teknik heyete toplamda 7 milyon dolarlık bir prim belirlediklerini iletti.
Özbek, en az 7 milyon dolar ödeyeceklerini açıklayarak bu primi daha da artırabileceklerini futbolculara bildirdi.
Galatasaray, kalan 6 maçının (ikas Eyüpspor (D), Net Global Sivasspor, Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor, Göztepe (D), RAMS Başakşehir) 5'ini kazanması durumunda Fenerbahçe'nin maçlarının sonuçları ne olursa olsun şampiyonluğunu ilan edecek.
Etiketler: #galatasaray #dursun özbek #Trendyol Süper Lig
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