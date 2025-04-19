Dursun Özbek'ten şampiyonluk için dev prim

Yayınlanma: 19.04.2025 - 14:39

Güncelleme: 19.04.2025 - 14:39

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrumspor maçı öncesi şampiyonluk primini açıkladı.

Futbolcular ile Kemerburgaz'da bir toplantı yapan Dursun Özbek, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için futbolculara ve teknik heyete toplamda 7 milyon dolarlık bir prim belirlediklerini iletti.

Özbek, en az 7 milyon dolar ödeyeceklerini açıklayarak bu primi daha da artırabileceklerini futbolculara bildirdi.

Galatasaray, kalan 6 maçının (ikas Eyüpspor (D), Net Global Sivasspor, Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor, Göztepe (D), RAMS Başakşehir) 5'ini kazanması durumunda Fenerbahçe'nin maçlarının sonuçları ne olursa olsun şampiyonluğunu ilan edecek.