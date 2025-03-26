Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarına destek verdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın "yabancı hakem açıklamalarına" destek verdi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak Beşiktaş-Galatasaray müsabakası için yabancı hakem talebini reddeden Türkiye Futbol Federasyonuna istifa çağrısında bulunmuştu.
Adalı, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol'un atanmasını sert sözlerle eleştirmişti.
Spor Haberleri
- Emlak Konut, Beşiktaş BOA'ya karşı seride 1-0 öne geçti
- Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
- Gençlerbirliği'nde Etebo, 2 ay sonra döndü
- Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
- Yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz!
- Fenerbahçe Opet, seride 1-0 öne geçti
- Hüseyin Yücel: Sahaya çıkma Beşiktaş!
- Adalı'dan G.Saray'a çağrı! 'Aksi halde TFF ile...'
- Adalı'dan çok sert TFF açıklaması! 'Yok hükmündedir'
- Yasin Kol kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Sonuçlar çarpıcı... Dengeler nasıl değişti?
- 'Burnundan fitil fitil getireceğim!'
- Boykotun etkisi sahaya nasıl yansıdı?
- Özel'den Erdoğan'a 'mezar' yanıtı!
- İmamoğlu raporundaki sır
- CHP'den Erdoğan'ın sözlerine ilk tepki!
- İktidarın 'İmamoğlu' planı deşifre oldu
- CHP'nin 'boykot' kararı Fatih Portakal'ı üzdü
- Kıvanç Tatlıtuğ'un 'İşte bu' paylaşımı tepki çekti
- Erdoğan: Heybedeki büyük turplar ortaya dökülmedi