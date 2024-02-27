Dursun Özbek'ten sert çıkış! 'Fenerbahçe kasıtlı yapıyor!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 18:31

Güncelleme: 27.02.2024 - 18:31

Galatasaray Kulübü ile Bilyoner arasında yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Dursun Özbek imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...

"Galatasaray ve Bilyoner arasındaki işbirliğinde yeni bir döneme girildi. Türk sporunun en büyük kurumu Galatasaray ile sporda eğlencenin öncüsü Bilyoner arasında örnek bir işbirliği. Bilyoner'in Türk sporuna yaptığı katkılar ortada. Bu işbirliğimizin uzun yıllar devam edeceğini düşünüyorum. Emin Hitay başta olmak üzere anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Şampiyonlukla beraber sponsorluk gelirlerimiz, tarihimizin en üst seviyesine ulaştı. Sponsorluk gelirlerinde bu sezon 50 milyon euro hedefine ulaştık ve geçtik. Buna gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Bankalar Birliği ödemeleri nedeniyle tüm gelirlerin %50'si oraya ayırılıyor. Bundan sonraki dönemlerde gelen yönetimlerin bilmesi gereken bu.

Sponsorluk gelirlerini en üst seviyeye getirmeye mecburduk. Naklen yayın gelirleri çok alt seviyede kaldı. 500 milyon dolardan, 80 milyon dolar seviyesine indi. Bundan herkes şikayetçi. Yeni bir yayın ihalesine giriyoruz. Orada da rakamlar çok yüksek değil.

"TFF'NİN İSTİFASINI İSTİYORUZ"

Yeni seçilmiş bir TFF'nin desteklenmesini söyledim. Onların arkasında duruk ama son zamanlardaki hızlı gelişmeler, olaylar öyle bir seviyeye geldi ki, bu TFF'nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Avrupa'da ve Dünya'da hedeflerimiz var. Galatasaray'ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez. O yüzden yapılması gereken taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma... Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek yönetim gelmesi. Bunun da arkasındayız.

"VAR'DA TERDETTÜLER MEVCUT"

VAR uygulamalarında, VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Sadece büyük takımların maçlarını söylemiyorum. Diğer kulüplerin maçlarında da büyük hatalar var. Kişisel bazı davranış biçimleri çerçevesinde, VAR'ın faydası ortadan kalkıyor. Artık yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Bu spekülasyonlar, tartışmalar öyle bir seviyeye geldi ki, hiçbir kulüp mutlu değil. Bu tartışmaların büyük boyuta gelmesini engellemek lazım. Bunun için yenilenmeye ihtiyaç var.

Süper Kupa Finali'nin oynanacağı Şanlıurfa'daki sahanın Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne uygun olmadığı söyleniyor. TFF bunu görmedi mi? Bilemiyorum. Bunu TFF yetkilileri cevaplamalı. Bize nerede oynayacağımız söylenirse, gideriz. Bu sorunun muhatabı TFF.

Şampiyon olmak istiyoruz. Beşinci yıldızı takmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda seçim polemiği gündemi etkilememeli. Bunu kaçamak bir cevap olarak değerlendirmeyin. Biz mermer kadar bir arada sağlam olarak bu sezonu götürmek durumundayız. Seçimin konuşulacağı tarih vardır, o zaman konuşuruz. Bu şampiyonluk yarışının etkilenmemesi lazım.

"KOALİSYONA KARŞI MÜCADELE"

Galatasaray, birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyoruz, yarışmayı sürdürüyoruz. Bunun mevcudiyetini herkes biliyor, isim açıklamaya gerek yok. Camiamın bunu görmesini istiyorum. Aynı abilerimizin Çanakkale'de, Kafkaslar'da şehit düştükleri dönem gibi. Bir koalisyona karşı mücadele veriyoruz.

"ICARDI'YE BÖYLE CEZA VERİLİR Mİ?"

Mauro Icardi taktik çalışma yaptı. Takım buna göre hazırlandı. otobüste Icardi'nin ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Değerli basın mensubu, böyle bir şey olabilir mi? Size de soruyorum. Icardi'nin ne yaptığından ziyade, tartışılması gereken bu kadar kısa sürede ceza verilir mi? Sen tedbirsiz sevk etmişsin! Icardi öyle mi yaptı, böyle mi yaptı, montaj mı? Bunları tartışarak ana konudan uzaklaştık. Icardi'ye verilen ceza haksız. Yakın tarihte para cezaları verildi, burada Icardi'ye ceza verildi. Yedi düvele karşı mücadele ediyoruz derken, bahsettiğimiz şey bu. Kimse merak etmesin, Galatasaray bu mücadeleden galip çıkacak. Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz savaş gibi... Galatasaray camiasıyla bütünleşmek zorundadır.

Tüzüğümüz gereği, Yönetim Kurulları kendisine iletilen ihraç taleplerini Disiplin Kurulu'na sevk eder. Kararı Disiplin Kurulu verir. Yönetim görevini yaptı. Bundan sonra konu Disiplin Kurulu'nda. Karara Galatasaraylıların saygı duyması gerekir.

"TOPLUMU GERMEK ÇOK SAKINCALI"

Rakiplerimizin gerçek dışı söylemlerine, Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz. Bu demek değil ki, bu seviyeyi sürekli süredüreceğiz! Bugün toplumu germek, birbirine düşman edici dil kullanmak son derece sakıncalı. Tamir edilmesi güç olaylar yaratacağı endişemiz var. Galatasaray'ı sevenler itidalli olmalı. Toplumu gerekecek konularda herkes itidalli olsun.

"BU SÖZLERİMİ GOOGLE'DA ARAYIN"

Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor. Perdeye her gün birisi çıkıyor, gerçek dışı konularla ilgili Galatasaray'a bir şey söylüyorlar, söylüyorlar ve aşağıya iniyorlar. Biz de benzer şeyleri söyleriz. Ancak tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın söylemleri, başkanları proje... Bu sözlerimi sürdürüyorum. Cinayet mahallini önce katil gelir. Google'a girin, bu sözlerime bakın. Google'da ananası, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın.

Galatasaray'ın bütün yaptıklarıyla, Galatasaraylılardan daha çok Fenerbahçe yönetimi ilgili. Gerek trol hesapları, gerek kendi hesaplarından bunları gündeme getirme nedenleri Kasımpaşa maçıyla ilgili gündemi değiştirmek. Bunu basın mensupları fark etmeli. Galatasaray koalisyona karşı savaşıyor. Bunun etkilerini orada gördük. Koalisyonun içinde Galatasaray haricindeki futbol bileşenlerinin birçoğu var. Yaşanan rezilliği unutturmak için Galatasaray ile ilgili konuları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ne alakası var 1997'deki şampiyonluğun? O zaman tüm şampiyonlukları inceleyelim? O zaman neler ortaya çıkıyor. Bunun incelemesinde de Galatasaray en başarılı kulüp olarak öne çıkacaktır. İçinden cımbızlayarak 1997... 1908'de ne oldu? Böyle saçma bir şey olur mu? Herkes kendi önüne bakmalı.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Bizim için en önemli şey ülkemizin mutluluğu ve birliği. Rakiplerimize çağrı yapıyorum, saha içinde kalalım. Sürekli kaşıyarak bizi çekme çabanız kötü. Bunun sonuçları kötü olur. Google'da tarayın bakın! Toplumu gerecek şeyleri sürekli gündeme getiriyorlar. Bir defa daha söylüyorum, bu ateş üfleyerek sönmez. Herkes aklını başına alsın.

Galatasaray'a verilen cezaların fazla olduğu konusundaki tespitler doğru. Birçok cephede savaşıyoruz. Bu bir türlü dinmedi. Son dönemde tansiyonu, gerilimi, seviyesi artarak devam ediyor. Bunların son bulması için Türk futbolu yenilenmeli. Bu seviyeye gelindiyse, herkes bu yenilenmenin önünü açmalı. Kulüpler Birliği Vakfı'nda ortak bir kanaat vardır.

Transferleri en uygun seviyede yapmak istedik. UEFA'nın liste konusunun tarihi önemliydi. Çok sıkışık bir takvime geldi. Avrupa'ya bu sene veda ettik. Önümüzdeki sene inşallah Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. O dönemki yönetim bugünlerden ders alarak daha güzel bir hazırlık yapmalı. Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvene devam edilmeli.