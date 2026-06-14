Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dusan Alimpijevic: 'Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor'

Dusan Alimpijevic: 'Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor'

14.06.2026 00:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Dusan Alimpijevic: 'Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor'

Beşiktaş GAİN koçu Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko galibiyetini değerlendirdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, oyuncularının "büyük kahramanlık" gösterdiğini söyledi.

Alimpijevic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamasında, "Seride 1-0 öne geçtik. Şimdi dinlenmemiz ve ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımız büyük kahramanlık gösteriyor. Bu kadar eksiğe rağmen bu kadar sert bir seriyi böyle iyi oynamak bizim için sevindirici" diye konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmada etkili performans gösteren Berk Uğurlu ile ilgili bir soruya ise "Her maç farklı oyuncu öne çıkabiliyor. Bugün de Berk öne çıktı ama biz takım olarak kazandık" yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe beko #Dusan Alimpijevic

İlgili Haberler

Beşiktaşlı oyuncu Felix Uduokhai baba oldu!
Beşiktaşlı oyuncu Felix Uduokhai baba oldu! Süper Lig ekibi Beşiktaş, 28 yaşındaki Nijerya asıllı Alman oyuncusu Felix Uduokhai ve eşi Camilla Uduokhai'nin bir kız çocuğu sahibi olduğunu duyurdu.
TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a para cezası
TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a para cezası Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN'e, play-off yarı finalindeki seyirci olayları, kötü tezahürat ve güvenlik ihlalleri nedeniyle toplam 815 bin lira para cezası verdi.
Seriye galibiyetle başladı: Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda devirdi
Seriye galibiyetle başladı: Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda devirdi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seriye 1-0 önde başladı.