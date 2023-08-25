Dusan Tadic: 'Ders çıkardığımızı gösterdik'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:42

Güncelleme: 25.08.2023 - 01:42

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Dusan Tadic, 5-1 kazanılan Twente mücadelesini değerlendirdi.

Tadic, "Kolay bir maç olmadı. Twente iyi bir takım ve iyi oynamayı biliyorlar. Bir gol attılar ancak sonrasında taraftarlarımız maçın ne kadar önemli olduğunu bize hissettirdi. Bizim için itici güç oldular. Tabii ki kırmızı kart da belirleyici oldu. İkinci yarı da iyi bir iş çıkarttık ve rakip 10 kişiyken iyi oynamayı başardık, ligdeki Gaziantep maçının aksine. Bu da ders çıkardığımızı gösterir." sözlerini sarf etti.

Sırp yıldız ayrıca, "Buraya gelme sebebim Fenerbahçe'ye liderlik etmek, genç oyunculara örnek olmak. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için yardımcı olmaya geldim. Yapmamız gereken şey sorumluluk almak ve taraftarlarımızı mutlu etmek." diye konuştu.