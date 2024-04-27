Dusan Tadic'ten şampiyonluk itirafı! 'İpler Galatasaray'ın elinde'

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 21:48
Dusan Tadic'ten şampiyonluk itirafı! 'İpler Galatasaray'ın elinde'
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Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbinin ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin attığı ilk golde asisti yapan Dusan Tadic, "Kaptanlık önemli değil, kolumda bant olmasa bile aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Ben takımın liderlerinden biriyim, lider biri olunca en iyisini yapmak durumundasınız." dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Sırp 10 numara, "Kırmızı karttan sonra biz de yavaşladık. İkinci golü bulmamız lazımdı, daha güçlü oynamamız lazımdı. 2-1'den sonra biraz gerildik. Taraftarlarımız mutlu ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"İPLER GALATASARAY'IN ELİNDE"

Şampiyonluk yarışına değinen Dusan Tadic, "Şampiyonluk yarışında ipler bizim elimizde değil, Galatasaray'ın elinde. Bizim yapmamız gereken şey bu 4 maçı da kazanmaya çalışmak. Rakibimizin de puan kaybetmesini umuyoruz. Onlar da güçlü bir takım. Bizim yapmamız gereken şey sonuna kadar inanmak ve mücadele etmek." dedi.


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