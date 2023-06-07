Ebru Acer 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hak kazandı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 07:29

Güncelleme: 07.06.2023 - 07:29

Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ebru Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre Vichy kentindeki organizasyonda Ebru Acer, kadınlar klas 11 kategorisi finalinde Hong Kong'dan Wong Ting Ting'i 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Ebru Acer, bu başarısıyla 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.