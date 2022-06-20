Eczacıbaşı Dynavit, Beyza Arıcı'yla sözleşme uzattı
Eczacıbaşı Dynavit, orta oyuncu Beyza Arıcı'yla sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son beş sezondur turuncu-beyazlı ekipte görev alan milli oyuncu, Eczacabaşı Dynavit'te 3 yıl daha devam edecek.
Açıklamada, "Kulübümüzün başarılarında pay sahibi olan tecrübeli orta oyuncumuz Beyza Arıcı ile sözleşme yeniledik. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.
İmza sonrası görüşlerini paylaşan milli oyuncunun, "Eczacıbaşı benim ailem. Beşinci sezonumu tamamladığım kulübüm ile üç sezon daha devam edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Birlikte geçirdiğimiz beş sezonun ardından, bugün attığım imzada hala ilk günkü heyecanı hissediyorum. Turuncu-beyazlı renkler için hep beraber, elimizden gelenin en iyisi için çabalamaya devam edip, kulübümüzü en güzel yerlere taşıyacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
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