Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit evinde ağırladığı Beşiktaş Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 20:37
Eczacıbaşı Dynavit evinde set vermeden kazandı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Simge Aköz, Naz Akyol)

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Plak, Bengisu Aygün, Brakocevic (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova, Sude Uzun, Hilal Kocakara, Rusell)

Setler: 25-18, 25-21, 25-19

Süre: 88 dakika (27, 34, 27)


eczacıbaşı dynavit Beşiktaş Ayos Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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