Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde heyecan başlıyor.
Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak.
ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisinde son maçta deplasmanda Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe Opet ise sahasında THY'yi 3-1 mağlup etmişti.
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