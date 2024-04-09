Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 10:13
Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde heyecan başlıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak.

ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisinde son maçta deplasmanda Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Opet ise sahasında THY'yi 3-1 mağlup etmişti.


eczacıbaşı dynavit haberleri fenerbahçe opet haberleri Sultanlar Ligi haberleri

İlgili Haberler

Sezonu lider tamamladı: Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı'nı altın sette devirdi!

Sezonu lider tamamladı: Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı'nı altın sette devirdi!
Eczacıbaşı Dynavit, final için bir adım önde!

Eczacıbaşı Dynavit, final için bir adım önde!
Eczacıbaşı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu!

Eczacıbaşı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper Kupa'da yaşananlar Avrupa basınında: 'Türkiye'de skandal'

Süper Kupa'da yaşananlar Avrupa basınında: 'Türkiye'de skandal'
Murat Kurum imzalamıştı…Şişli’nin ‘Kanal İstanbul’u durduruldu!

Murat Kurum imzalamıştı…Şişli’nin ‘Kanal İstanbul’u durduruldu!
Galatasaraylı taraftarlardan Şanlıurfa'da flaş Ali Koç tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlardan Şanlıurfa'da flaş Ali Koç tezahüratı
Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
En nazik 5 erkek burcu: Hem duruşu hem de konuşmasıyla herkesi etkiliyorlar...

En nazik 5 erkek burcu: Hem duruşu hem de konuşmasıyla herkesi etkiliyorlar...
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!

Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!
43 yıllık serüvenin ardından Kaptan Tsubasa için son düdük çaldı

43 yıllık serüvenin ardından Kaptan Tsubasa için son düdük çaldı
Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?