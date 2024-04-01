Eczacıbaşı Dynavit, final için bir adım önde!
Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Sultanlar Ligi yarı final serisi ilk maçında kendi evinde ağırladığı VakıfBank'ı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.
İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Aybüke Özel)
VakıfBank: Bahar Akbay, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Busa (Ayça Aykaç, Frantti, Aylin Acar, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Zeynep Demirel, Begüm Kaçmaz, Selin Çalışkan)
Setler: 25-11, 23-25, 25-21, 25-15
Süre: 110 dakika (20, 34, 31, 25)
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