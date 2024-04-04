Eczacıbaşı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu!

Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 21:56
Eczacıbaşı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu!
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Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi.

Eczacıbaşı, finalde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

Setler:

VakıfBank 23-25 Eczacıbaşı

VakıfBank 20-25 Eczacıbaşı

VakıfBank 22-25 Eczacıbaşı


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