Eczacıbaşı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu!
Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi.
Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi.
Eczacıbaşı, finalde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.
Setler:
VakıfBank 23-25 Eczacıbaşı
VakıfBank 20-25 Eczacıbaşı
VakıfBank 22-25 Eczacıbaşı
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