Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'ya set vermedi
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, Halid Cerit
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Paskova)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskoviç, Heyrman Laura, Saliha Şahin, Ognjenoviç Maja, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz)
Setler: 15-25, 16-25, 18-25
Süre: 68 dakika (21, 21, 26)
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