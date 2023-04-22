Eczacıbaşı Dynavit, normal sezonun lideri oldu
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı 3-0 yendi.
Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, 26 maçın tamamını kazanarak normal sezonun lideri oldu. Bu sezon genç bir kadroyla ligde yer alan ve daha önce küme düşmesi kesinleşen İlbank ise sezonu puan alamadan tamamladı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ayşim Koşar, Engin Duman
İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt, Azra Sena Uğraş, Ayşin Yarayan)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Fabris, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı (Aybüke Özel)
Setler: 15-25, 23-25, 20-25
Süre: 75 dakika (24, 29, 22)
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