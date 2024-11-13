Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı!
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi SSC Palmberg'i 3-0 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi SSC Palmberg'i 3-0 mağlup etti.
Turuncu-beyazlı takım, Schwerin Arena'da oynanan müsabakayı, 25-23, 25-21 ve 25-11'lik setler sonucunda 3-0 kazandı.
Bu sonuçla Eczacıbaşı, grupta ikinci galibiyetini aldı. SSC Palmberg ise ilk yenilgisini yaşadı.
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