Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi SSC Palmberg'i 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 22:20

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi SSC Palmberg'i 3-0 mağlup etti.

Turuncu-beyazlı takım, Schwerin Arena'da oynanan müsabakayı, 25-23, 25-21 ve 25-11'lik setler sonucunda 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Eczacıbaşı, grupta ikinci galibiyetini aldı. SSC Palmberg ise ilk yenilgisini yaşadı.


Etiketler: #eczacıbaşı dynavit #CEV Şampiyonlar Ligi #SSC Palmberg Schwerin
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