Eczacıbaşı Dynavit, Tent Obrenovac'a set vermedi!
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takım, CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur B Grubu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-0 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takım, CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur B Grubu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Marco Van Zenten (Hollanda)
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol (Aybüke Özel, Beyza Arıcı, Nicoletti)
Tent Obrenovac: Rankovic, Mijatovic, Natasa Cikuc, Terrell, Sajic, Stanojevic (Gocanin, Jaramazovic, Krickovic, Popovic, Nadja Cikuc)
Setler: 25-12, 25-11, 25-21
Süre: 63 dakika (20, 20, 23)
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