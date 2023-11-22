Eczacıbaşı evinde set vermedi!

Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit evinde ağırladığı Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 21:30
Eczacıbaşı evinde set vermedi!
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Serap Kuka

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Jack-Kisal, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hande Korkut (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Burcu Şentürk)

Setler: 25-10, 25-18, 25-15

Süre: 66 dakika (19, 24, 23)


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