Eczacıbaşı evinde set vermedi!
Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit evinde ağırladığı Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Serap Kuka
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Jack-Kisal, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hande Korkut (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Burcu Şentürk)
Setler: 25-10, 25-18, 25-15
Süre: 66 dakika (19, 24, 23)
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