Eczacıbaşı, galibiyetle başladı
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında Dentil Praia'yı 3-0 mağlup etti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yendi.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk setini Eczacıbaşı Dynavit 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. Turuncu-beyazlılar, ikinci seti de 25-15 kazandı ve durumu 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-18 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonadaki ikinci maçında 16 Aralık Cuma günü CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi İtalyan ekip Prosecco DOC Imoco Conegliano ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Salon: Antalya
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Heyrman, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tuna Aybüke Özel)
Dentil Praia Clube: Brayelin, Jineiry, Bueno, Lemes, Clemente, Carolina (Perdigao, Teixeira, Janke, Batista, Malinverno, Buijs, Suelen, Hage)
Setler: 25-14, 25-15, 25-18
Süre: 71 dakika (22, 26, 23)
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