Eczacıbaşı, İtalya'dan eli boş döndü
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 3. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi.
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi.
Scandicci kentinde oynanan B Grubu mücadelesinde ev sahibi ekip, 25-14, 25-27, 27-25 ve 25-23'lük setlerle galibiyete uzandı.
Grupta ilk yenilgisini alan Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü hafta maçında 5 Aralık Salı günü Bulgaristan'ın Maritza takımını ağırlayacak.
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