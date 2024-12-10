Eczacıbaşı Palmberg'i rahat geçti: 3-0

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'dan SSC Palmberg'i 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Palmberg'i rahat geçti: 3-0
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 21:46

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya temsilcisi SSC Palmberg'i set vermeden 3-0'lık skorla mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Simge Aköz, Aybüke Özel, Naz Akyol)

SSC Palmberg Schwerin: Antunovic, Hölzig, Keene, Dambrink, Kokram, Stuut (Llabres, Kohn, Grozer, Savelkoel, Wolowicz)

Setler: 25-17, 25-23, 25-18

Süre: 82 dakika (26, 30, 26)


Etiketler: #CEV Şampiyonlar Ligi #SSC Palmberg Schwerin #eczacıbaşı dynavit
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