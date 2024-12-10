Eczacıbaşı Palmberg'i rahat geçti: 3-0
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'dan SSC Palmberg'i 3-0 mağlup etti.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya temsilcisi SSC Palmberg'i set vermeden 3-0'lık skorla mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Pedro Lopes Pinto (Portekiz)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Simge Aköz, Aybüke Özel, Naz Akyol)
SSC Palmberg Schwerin: Antunovic, Hölzig, Keene, Dambrink, Kokram, Stuut (Llabres, Kohn, Grozer, Savelkoel, Wolowicz)
Setler: 25-17, 25-23, 25-18
Süre: 82 dakika (26, 30, 26)
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